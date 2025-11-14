viernes, 14 de noviembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

  

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

  - Elisa Ferreyra, 11 de noviembre de 2025

  - Ubaldo Antonio Demattei, 11 de noviembre de 2025

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 14 de noviembre de 2025.



Volver a Chacabuquero

Ipplis heladería Chacabuco
Heladería  Ipplis

Piscinas Cepeda
RC Piscinas de Roberto Cepeda



Carnicería El corte perfecto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vecino de Chacabuco es noticia nacional por sus ocurrencias

- Mantienen firme cargo por 1 millón de pesos contra un ex intendente de Chacabuco y un funcionario

- Inauguración en la Escuela Técnica de Chacabuco

- Una pareja de picarones en un hotel de Chacabuco

- Secuestraron una importante cantidad de motos y licencias en Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Necrológicas I

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Trepador en un barrio de Chacabuco

- Inspección y hallazgo en Chacabuco 

- Accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco

- Incidentes reiterados en un barrio de Chacabuco

- Situaciones violentas en la noche de Chacabuco

- Retuvieron vehículos y sancionaron a un vecino en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)