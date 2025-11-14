Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Elisa Ferreyra, 11 de noviembre de 2025
- Ubaldo Antonio Demattei, 11 de noviembre de 2025
Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 14 de noviembre de 2025.
Volver a Chacabuquero
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecino de Chacabuco es noticia nacional por sus ocurrencias
- Mantienen firme cargo por 1 millón de pesos contra un ex intendente de Chacabuco y un funcionario
- Inauguración en la Escuela Técnica de Chacabuco
- Una pareja de picarones en un hotel de Chacabuco
- Secuestraron una importante cantidad de motos y licencias en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Trepador en un barrio de Chacabuco
- Inspección y hallazgo en Chacabuco
- Accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco
- Incidentes reiterados en un barrio de Chacabuco
- Situaciones violentas en la noche de Chacabuco
- Retuvieron vehículos y sancionaron a un vecino en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario