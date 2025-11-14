Mantienen firme cargo por 1 millón de pesos contra un ex intendente de Chacabuco y un funcionario

Cuentas.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires mantuvo firme un cargo por cerca de 1 millón de pesos contra el ex intendente Víctor Reinaldo Aiola.
Se trata de la resolución a la que arribó el tribunal ante un recurso de revisión que había sido presentado por Aiola y otros funcionarios municipales alcanzados por cargos o multas.
Todo gira en torno al analisis de la rendición de cuentas del 2017.
La medida también alcanza al ex secretario de Obras Públicas Osmar Echevarría.
Esta es la resolución:
Recurso de Revisión
Fecha de Acuerdo: 23/10/2025
N° de Expediente: 3-028.0-2017
Ente u Organismo: Municipalidad de Chacabuco
Ejercicio: 2017
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por cumplidos los cargos dispuestos por los Artículos Tercero, Quinto y Decimotercero de la Sentencia de fecha 24/10/2024 de la Municipalidad de Chacabuco Ejercicio 2017 Recurso de Revisión, atento al depósito realizado según constan en el Resultando Décimo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo Décimo de la Sentencia de fecha 24/10/2024, correspondiente al Recurso de Revisión de la Municipalidad de Chacabuco, ejercicio 2017; liberándose de responsabilidad a la Contadora Municipal Estela Adriana Ferrari manteniéndose firme el cargo de $942.421,93, por el que deberán responder el Intendente Municipal Víctor Reinaldo Aiola en solidaridad con el Secretario de Obras Públicas Osmar Eduardo Echevarría, de acuerdo a lo expresado en el Considerando Único (Artículo 39 de la Ley Orgánica del H.Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires).
ARTÍCULO TERCERO: Notificar a Víctor Reinaldo Aiola, Osmar Eduardo Echevarria, Estela Adriana Ferrari y Alejandra Haide Porterie, de lo resuelto en los artículos precedentes, según particularmente corresponda a cada uno de ellos y fijarles a los funcionarios alcanzados con sanciones pecuniarias un plazo de noventa días (90) días para que procedan a depositar dichos importes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuenta fiscal N° 108/9 (cargos-pesos)- CBU 0140999801200000010893 a la orden del Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires-CUIT 30-66570882-5, debiéndose comunicar fehacientemente a éste Organismo los depósitos efectuados, adjuntándose los comprobantes que así lo acrediten dentro del mismo plazo señalado. Asimismo, y para el caso en que los responsables opten por interponer demanda contencioso administrativa, deberán notificar a este H. Tribunal de Cuentas, dentro del plazo que establece el Artículo 18° de la Ley N° 12008, fecha de interposición de la demanda, carátula, numero de causa y juzgado interviniente, todo ello bajo apercibimiento de darle intervención al señor Fiscal de Estado para que promueva las acciones pertinentes previstas en el Artículo 159 de la Constitución Provincial (artículo 33 de la Ley N° 10869 y sus modificatorias).
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de Chacabuco, para su conocimiento.
ARTÍCULO QUINTO: Rubríquese por el Señor Secretario de Actuaciones y Procedimiento la presente Resolución que consta de cinco fojas, publíquese en el Boletín Oficial y en la página electrónica del H.Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, reservar este expediente en la Secretaría de Actuaciones y Procedimiento durante los términos fijados en el Artículo Tercero. Fírmese. Cumplido, archívese.
