Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por tormentas para chacabuco y la zona.
Es de nivel amarillo para la noche del sábado.
Además de Chacabuco, la Alerta alcanza a :Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
Además, hay que tener en cuenta que de pronostican lluvias para la tarde del sábado y la madrugada del domingo.
