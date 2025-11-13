Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

jueves, 13 de noviembre de 2025

Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por tormentas para chacabuco y la zona. 



Es de nivel amarillo para la noche del sábado.

Además de Chacabuco, la Alerta alcanza a :Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

Además, hay que tener en cuenta que de pronostican lluvias para la tarde del sábado y la madrugada del domingo.


