Susto en la noche de Chacabuco

 


La Policía inspeccionó una vivienda anoche a pedido de los moradores.



La nueva granja, frente al Hospital

Fue luego de una situación que causó pavor entre los vecinos.

Al parecer, alguien llamó a la puerta, pero no s la de calle, sino a la que da al patio trasero.

Tras revisar el inmueble,  se descartó la presencia de extraños.

Ocurrió en inmediaciones de San Martín y Espora.

Ipplis noche de las Heladerías

