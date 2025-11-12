Susto en la noche de Chacabuco

Casa.
La Policía inspeccionó una vivienda anoche a pedido de los moradores.
Volver a Chacabuquero.
Fue luego de una situación que causó pavor entre los vecinos.
Al parecer, alguien llamó a la puerta, pero no s la de calle, sino a la que da al patio trasero.
Tras revisar el inmueble, se descartó la presencia de extraños.
Ocurrió en inmediaciones de San Martín y Espora.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Una víbora con escobillón en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Situación de la beba de Chacabuco internada en La Plata
Todavía se habla de esto:
- Otro degenerado suelto en Chacabuco ¿O es el mismo
- Lo detuvieron en el campo cargando vacas faenadas
- De Chacabuco a Carmen por denuncias de irregularidades en un haras
- Registro de lluvia de Chacabuco
- La Municipalidad se reunió con la Sociedad Rural por dos temas importantes para el sector de Chacabuco
- "Golía comenzó a delinear el nuevo gabinete que lo acompañará hasta 2027 en Chacabuco"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario