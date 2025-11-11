Registro de lluvia de Chacabuco

Tras una alerta que no se cumplió.
El registro de lluvias de los bomberos voluntarios de Chacabuco indicó que en la ciudad cayeron 3 milímetros de agua.
No se cumplió el alerta por tormentas fuertes a pesar que en el inicio del chaparrón que se dio en Chacabuco soplaron vientos fuertes.
Según el Servicio Meteorológico Nacional recién se esperan precipitaciones para el fin de semana.
