lunes, 10 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Juan

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Juan Carlos Poy. Falleció a los 85 años. Casa de duelo.Laprida 86. Sepelio mañana a las 9.00.




