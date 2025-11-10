Choque en la ruta 7 en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en la ruta 7, a la altura de Chacabuco.
Un furgón chocó con un caballo a la altura del kiloemtro 213, este lunes por la noche.
El rodado sufrió importantes daños materiales.
Al menos una persona requirió atención médica por parte de personal del SAME.
