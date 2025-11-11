martes, 11 de noviembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

- Norberto Luis Agostinelli, 6 de noviembre de 2025

- Norberto Ángel Zurita, 6 de noviembre de 2025

- Martha Gladys Sánchez, 6 de noviembre de 2025

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 11 de noviembre de 2025.



Volver a Chacabuquero

Ipplis noche de las heladerias
Ipplis noche de las Heladerías 



Mini fletes Elias Chacabuco
Minifletes Elias

Carnicería El corte perfecto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Mix de Chacabuco:

- Feria de Emprendedores

- Encuentro de autos

- Nueva fecha de senderismo

- Necrológicas I

- Quejas de Chacabuco: Un pedido a la Municipalidad - Busca a los dueños de un baldío

Todavía se habla de esto:

- Retuvieron vehículos y licencias en un operativo múltiple en Chacabuco

- Choque en la ruta 7 en Chacabuco

- Joven agredido en un barrio de Chacabuco

- Finde: fiestas en los partidos de Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Salto, y Junín

- Necrológicas I 

- Más procesados por el derrumbe en el que murió una ex vecina de Chacabuco

- Más datos sobre la denuncia de acoso sexual en una cancha de fútbol de Chacabuco

- Accidente en la ruta 7 con personas trasladadas a Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: 

Jóvenes acosados 

 Vehículos retenidos





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)