Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Norberto Luis Agostinelli, 6 de noviembre de 2025
- Norberto Ángel Zurita, 6 de noviembre de 2025
- Martha Gladys Sánchez, 6 de noviembre de 2025
Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 11 de noviembre de 2025.
