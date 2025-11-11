Lo detuvieron en el campo cargando vacas faenadas

De noche.
Un sujeto fue detenido por la Policía en un camino que une Chacabuco con Irala cuando intentaba cargar en un rodado dos bolsas que contenían carne vacuna de animales faenados en el lugar.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en la noche del lunes.
El procedimiento fue realizado por la Patrulla Rural de Bragado.
El detenido tiene domicilio en Bragado. Fue iniciado en su contra un sumario por abigeato doble.
Foto: Bragado Informa
