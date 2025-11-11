martes, 11 de noviembre de 2025

Lo detuvieron en el campo cargando vacas faenadas

 


De noche.

Un sujeto fue detenido por la Policía en un camino que une Chacabuco con Irala cuando intentaba cargar en un rodado dos bolsas que contenían carne vacuna de animales faenados en el lugar.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en la noche del lunes.

El procedimiento fue realizado por la Patrulla Rural de Bragado.

El detenido tiene domicilio en Bragado. Fue iniciado en su contra un sumario por abigeato doble.

Foto: Bragado Informa 

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Otro degenerado suelto en Chacabuco ¿O es el mismo?

- De Chacabuco a Carmen por denuncias de irregularidades en un haras

- Registro de lluvia de Chacabuco

- La Municipalidad se reunió con la Sociedad Rural por dos temas importantes para el sector de Chacabuco

- "Golía comenzó a delinear el nuevo gabinete que lo acompañará hasta 2027 en Chacabuco"

- Mix de Chacabuco:

- Feria de Emprendedores

- Encuentro de autos

- Nueva fecha de senderismo

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Quejas de Chacabuco: Un pedido a la Municipalidad - Busca a los dueños de un baldío 

- Retuvieron vehículos y licencias en un operativo múltiple en Chacabuco

- Choque en la ruta 7 en Chacabuco

- Joven agredido en un barrio de Chacabuco

- Finde: fiestas en los partidos de Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Salto, y Junín

- Necrológicas I 

- Más procesados por el derrumbe en el que murió una ex vecina de Chacabuco

- Más datos sobre la denuncia de acoso sexual en una cancha de fútbol de Chacabuco

- Accidente en la ruta 7 con personas trasladadas a Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: 

Jóvenes acosados 

 Vehículos retenidos





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)