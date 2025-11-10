Quejas de Chacabuco: Un pedido a la Municipalidad - Busca a los dueños de un baldío

Vecinos.
Queja I. Mirta: "Así dejaron el cordón hoy los recolectores de la pala en Garay 870. Necesitarían que alguien les enseñe cómo manejarla, no pueden dejar el cordón de esa manera"
Queja II. Val: "Se necesita ubicar al dueño de este solar ubicado en Viamonte y Linier ya que no se ve nada de lo alto que estan los yuyos . Es todos los años lo mismo y estamos cansados de reclamar y no hacen nada"
