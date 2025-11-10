lunes, 10 de noviembre de 2025

Quejas de Chacabuco: Un pedido a la Municipalidad - Busca a los dueños de un baldío

 


Vecinos.

Queja I. Mirta: "Así dejaron el cordón hoy los recolectores de la pala en Garay 870.  Necesitarían que alguien les enseñe cómo manejarla, no pueden dejar el cordón de esa manera"



Volver a Chacabuquero.


Queja II. Val: "Se necesita ubicar al dueño de este solar ubicado en Viamonte y Linier ya que no se ve nada de lo alto que estan los yuyos . Es todos los años lo mismo y estamos cansados de reclamar y no hacen nada"


