Más procesados por el derrumbe en el que murió una ex vecina de Chacabuco

Dirigente.
La Justicia procesó al hermano de "Manu" Ginóbili en la investigación del derrumbe de un polideportivo en Bahía Blanca en medio de una tormenta en la que falleció una ex vecina de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Leandro, hermano mayor del astro básquet, quien es presidente del Club al que pertenecía el inmueble que vino abajo.
El Club se llama Bahiense del Norte. El derrumbe ocurrió en diciembre de 2023.
Juliana Barquero fue una de las personas fallecidas.
Hace un año había sido procesado el ingeniero a cargo de una obra en el gimnasio.
Ahora, además de Ginóbili, fue procdada Laura Fabiana Soberón, Jefa de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca.
