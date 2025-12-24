Ambulancia y patrulleros en un barrio de Chacabuco

Este mediodía.
Gran cantidad de móviles policiales se dirigieron este mediodía a un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue en apoyo a personal del Hospital, ante un llamado que requería atención médica para una persona de sexo masculino que se estaba autolesionando.
El vecino fue trasladado al Hospital.
Ocurrió en el barrio San Antonio, ante la casa de una vecina.
