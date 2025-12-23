Curiosa situación en la ruta en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró una curiosa situación en la ruta 7, a la altura de Chacabuco.
Una mujer llamó al 911 pidiendo ayuda porque personal de una fuerza de seguridad estaban reduciendo a su marido contra el piso.
Personal de la Policía Comunal debió dirigirse al lugar.
Ocurrió en un punto se control de la Patrulla Rural. Al parecer, al identificar al conductor de un rodado de otra ciudad se detectó que tenía una medida de restricción de acercamiento en favor de su esposa.
Al parecer, ninguna de las dos personas sabía que la medida estaba vigente.
No obstante, el sujeto fue demorado y trasladado a la Comisaría de Chacabuco acusado del delito de desobediencia.
