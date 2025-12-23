Mix: Despedida a Jubilados - Festival solidario - Peatonal en el centro

Breves.
Despedida. El intendente Rubén Darío Golía recibió en su despacho a dos municipales recién jubilados.
Se trató de Grisela Bisio, quien fuera funcionaria de obras sanitarias en varias oportunidades, y Juan Décima.
Volver a Chacabuquero.
Festival. Este sábado 27 de diciembre, en Alsina y Mitre, a partir de las 19:00 horas, la Escuela Paralímpica de Chacabuco organiza un Festival Solidario con shows en vivo de Con cenizas, Modo Aka Big Walah & Rappers, El Bate de Candy
También habrá Feria de emprendimientos, Arte y comida...
Entrada: un alimento no perecedero
Peatonal. Este domingo se Inaugura la Peatonal Alsina desde las 21.00, en la primera cuadra de la avenida principal de la ciudad.
Habrá música en vivo de Cruzando el Salado y Diego Galván.
También se podrá disfrutar de la Feria Producir, artesanos, productores agroecológicos, y emprendedores en general
La comisión de La Laguna de Rocha llevará adelante un fogón criollo para disfrutar de nuestras tradicionales comidas.
La Escuela de Actividades Culturales brindará talleres abiertos y gratuitos.
