Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Alicia Susana Bisso.
- Norberto Valdemar Trinchero y Mirta Elsa Garialdi.
Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 23 de diciembre de 2025.
Volver a Chacabuquero
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Joven demorado en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Golía realizó un balance del año en Chacabuco
- Finde: Pre Olimpiadas de Asadores en Lincoln y otros concursos particulares
- Violento choque: un bebe fue trasladado al Hospital de Chacabuco
- Ponen fecha para la llegada de un nuevo equipo al Hospital de Chacabuco
- Accidente en la Variante Chacabuco de la autopista
- Mix: Se cayó una farola - Una serpiente en el patio de una casa
- "¿Me publica la cuadra para ver si la arreglan?"
- Piden ayuda para una familia de Chacabuco
- Rescataron a una mujer embarazada en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario