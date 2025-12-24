Solamente guardias en Chacabuco

Situación.
A raíz del asueto municipal solamente estarán disponibles las guardias de los servicios esenciales en Chacabuco.
Esto alcanza a la Salud y a los Servicios Públicos.
Tampoco la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada brindará atención al público. En caso de un problema, llamar al 470800.
Farmacias de turno:
- Vita, hasta las 8.00 del 25 de diciembre de 2025
- Badía y Noba desde las 8.00 del 25 de diciembre de 2025
Brindis. Ayer a la tarde, en la plaza de estacionamiento del Hospital municipal, el intendente Rubén Darío Golía encabezó el brindis de navidad con el personal de Salud, que en estas fiestas navideñas estará de Guardia.
“Que esta Navidad los encuentre bendecidos y que el nuevo año les traiga paz, salud y prosperidad para todos.”, sostuvo.
