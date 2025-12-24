miércoles, 24 de diciembre de 2025

Problemas entre vecinos y algo más en un barrio

Esta mañana.

Esta mañana se registró un situación conflictiva en un barrio marcada por una problemática muy propia de Chacabuco.



Una persona llamó a la Policía para denunciar que el vecino había agredido a un perro cuyo dueño vive en las Inmediaciones.

El denunciado alegó que el perro suele ingresar a su casa sin permiso.

La Policía dio intervención a la Dirección de Bromatología para que se ocupara del perro.

Ocurrió en inmediaciones de Sarmiento y Conesa.

En Argentina los animales están protegidos por la denominada Ley Sarmiento contra agresiones o la violencia.

Por otro lado hay que tener en cuenta que muchos dueños de perros en Chacabuco suelen dejar que vaguen libremente por los barrios donde viven sin collar.



