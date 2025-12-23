Tres días de asueto municipal en Chacabuco por Navidad y Año Nuevo

Para tener en cuenta.
El Municipio de Chacabuco, a través de la oficina de Recursos Humanos a cargo de la Dra. Sofía Nutti, informo que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal N° 1692/25 se ha declarado asueto en el ámbito de la Administración Pública Municipal los días 24/12/25, 31/12/25 y 2/1/26, con la debida cobertura de guardias que garanticen la prestación de los servicios.
