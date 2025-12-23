Alguien se llevó sus cerdos de Chacabuco

Zona rural.
Un vecino se comunicó con Chacabuquero para buscar ayuda que le permita recuperar dos cerdos.
Desaparecieron de una quinta ubicada en el kilómetro 213 de la ruta 7. Supone que alguien se los llevó.
Quien tenga alguna información que se comunique con el 2352507387.
Los cerdos son los de la foto que acompaña esta nota.
