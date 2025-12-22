lunes, 22 de diciembre de 2025

Vecina atacada por un perro

 

Este mediodía en Chacabuco

Una vecina llamó este mediodía a la Policía porque fue mordida por un perro.



La mujer de 31 años no requirió atención médica.

El can se habría escapado de la casa de un vecino.

Ocurrió en Inmediaciones de Laprida y Juan Manuel de Rosas

