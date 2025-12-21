Varios reclamos de vecinos de Chacabuco con y sin foto

Mensajes en la casilla de Chacabuquero.
En las últimas horas recibió distintos mensajes en su casilla de WhatsApp con reclamos de vecinos de Chacabuco.
Algunos están acompañados con fotos y otros no.
Volver a Chacabuquero.
"Hola Chacabuquero quería hacer un reclamo: estamos sin luz desde el viernes en la noche y todavía no tenemos ninguna novedad. Desde la Cooperativa Eléctrica solo toman el reclamo pero no lo arreglan. Es en ruta 30 camino a Rojas".
"Pleno centro, al lado de la fiscalía, en la Saavedra, todos los días llueva o no esto empeora cada vez. No puedo ingresar a mi domicilio. Ayer saqué yo el agua y al otro día otra vez"
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Moto accidentada y secuestrada en Chacabuco
- Motociclista accidentado en el centro de Chacabuco
- Choque en el acceso a Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Más datos de la Salida de bomberos por un incendio en un camión
- PO: "Una crisis oculta que el municipio sigue ignorando"
- Cuatro jóvenes aprobaron el examen de Bombero Voluntario en Chacabuco
- Retuvieron motos y licencia en la noche de Chacabuco
- Situación violenta bajo la lluvia en Chacabuco
- "Hagan público cómo está nuestro barrio con la lluvia"
- Policiales de Chacabuco: Incendio en una vivienda - Accidente de tránsito
No hay comentarios:
Publicar un comentario