Varios reclamos de vecinos de Chacabuco con y sin foto

 


Mensajes en la casilla de Chacabuquero.

En las últimas horas recibió distintos mensajes en su casilla de WhatsApp con reclamos de vecinos de Chacabuco.

Algunos están acompañados con fotos y otros no. 



Navidad con Fértil 

"Hola Chacabuquero quería hacer un reclamo: estamos sin luz desde el viernes en la noche y todavía no tenemos ninguna novedad. Desde la Cooperativa Eléctrica solo toman el reclamo pero no lo arreglan. Es en ruta 30 camino a Rojas".


"Esta es la calle Castelli al fondo así se vive cada vez q llueve no sale y entra nadie. esto también es Chacabuco"




"Domínguez y Vidal. ¿Lo podrás compartir a ver si se dignan a venir a hacer la zanja como corresponde?"

El club de la milanesa chacabuco
El Club de la Milanesa, ahora también de 10.00 a 13.00



"Pleno centro, al lado de la fiscalía, en la Saavedra, todos los días llueva o no esto empeora cada vez. No puedo ingresar a mi domicilio. Ayer saqué yo el agua y al otro día otra vez"


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

