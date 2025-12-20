Situación violenta bajo la lluvia en Chacabuco

Esta mañana.
A raíz de llamados telefónicos la Policía arribó esta mañana lluviosa a un domicilio de la ciudad de Chacabuco. Los vecinos alertaron sobre una situación violenta.
En el lugar los agentes de la fuerza de Seguridad encontraron a una persona de sexo femenino que presentaba lesiones.
Se demoró a una persona de sexo masculino que estaba en la vivienda.
Ocurrió en inmediaciones de Quintana y San Martín.
