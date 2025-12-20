sábado, 20 de diciembre de 2025

Situación violenta bajo la lluvia en Chacabuco

 

Esta mañana.

A raíz de llamados telefónicos la Policía arribó esta mañana lluviosa a un domicilio de la ciudad de Chacabuco. Los vecinos alertaron sobre una situación violenta.



Volver a Chacabuquero.

El club de la milanesa chacabuco
El Club de la Milanesa, ahora también de 10.00 a 13.00

En el lugar los agentes de la fuerza de Seguridad encontraron a una persona de sexo femenino que presentaba lesiones.

Se demoró a una persona de sexo masculino que estaba en la vivienda.

Ocurrió en inmediaciones de Quintana y San Martín.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Hagan público cómo está nuestro barrio con la lluvia"

- Policiales de Chacabuco: Incendio en una vivienda - Accidente de tránsito

Todavía se habla de esto:

- Más menores sin luces pierden sus motos en Chacabuco

- Camión cayó a una cuneta en Chacabuco

- Menores dañinos en un sector de Chacabuco

- Necrológicas I

- Homenaje a un niño de Chacabuco fallecido

- Anunció para los que irán de compras para Navidad y Reyes en Chacabuco

- Salida de bomberos por un incendio en la ciudad de Chacabuco

- Mix: Picadas en la plaza - Búsqueda - Procedimiento policial

- Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco

- Retuvieron la moto a un menor y otras infracciones en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)