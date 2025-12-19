viernes, 19 de diciembre de 2025

Menores dañinos en un sector de Chacabuco

 

Este viernes.

Unos menores estuvieron causando desorden en un sector de la ciudad.



Volver a Chacabuquero.

El club de la milanesa chacabuco
El Club de la Milanesa, ahora también de 10.00 a 13.00

Por un lado, un grupo de menores causó daños en el alambrado perimetral de una obra en construcción ubicada en inmediaciones de Discépolo y Frondizi.

Al parecer, tenían intenciones de robo.

El corte perfecto

Por otro lado, una vecina se quejó ante la Policía porque unos menores arrojaron piedras contra su casa. Esto sucedió en el barrio Los Pioneros.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Homenaje a un niño de Chacabuco fallecido

- Anunció para los que irán de compras para Navidad y Reyes en Chacabuco

- Salida de bomberos por un incendio en la ciudad de Chacabuco

- Mix: Picadas en la plaza - Búsqueda - Procedimiento policial

- Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco

- Retuvieron la moto a un menor y otras infracciones en Chacabuco

Todavía se habla de esto::

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Ganó 7 millones de pesos en Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Arranca la temporada de pileta en el CEF de Chacabuco y estos son los precios

- Arranca la temporada de pileta en el CEF de Chacabuco y estos son los precios

- Presos extorsionaban a personas desde la cárcel de Junín

- Chocó, se fue y lo agarraron en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)