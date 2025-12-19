Menores dañinos en un sector de Chacabuco

Este viernes.
Unos menores estuvieron causando desorden en un sector de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Por un lado, un grupo de menores causó daños en el alambrado perimetral de una obra en construcción ubicada en inmediaciones de Discépolo y Frondizi.
Al parecer, tenían intenciones de robo.
Por otro lado, una vecina se quejó ante la Policía porque unos menores arrojaron piedras contra su casa. Esto sucedió en el barrio Los Pioneros.
