Policiales de Chacabuco: Incendio en una vivienda - Accidente de tránsito

Breves.
Fuego. Esta noche ocurrió un principio de incendio en una vivienda. Ocurrió en la cocina del domicilio y afectó a parte del cableado eléctrico.
El fuego fue controlado por los moradores del lugar.
Los bomberos realizaron tareas de ventilación
Ocurrió en Inmediaciones de Andrés de Vera y Villegas.
Accidente. En inmediaciones del desvío de la ruta 7 a las rutas 30 y 191 por la obra de la Variante Chacabuco de la autopista se registró esta noche un vuelco.
El conductor fue asistido en el lugar por personal del SAME.
