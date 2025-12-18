Ganó 7 millones de pesos en Chacabuco

Afortunada.
La Asociación Miguel Gil dio a conocer el número ganador del sorteo final de diciembre de su rifa.
Volver a Chacabuquero.
Estaba en juego un premio de 7.000.000 de pesos.
El número ganador fue el 0530 que habia adquirido Graciana Robinson.
La entidad agradeció "a cada persona que compró, vendió y confió" en la rifa.
