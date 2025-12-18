jueves, 18 de diciembre de 2025

Ganó 7 millones de pesos en Chacabuco

 


Afortunada.

La Asociación Miguel Gil dio a conocer el número ganador del sorteo final de diciembre de su rifa.



Estaba en juego un premio de 7.000.000 de pesos.

El número ganador fue el 0530 que habia adquirido Graciana Robinson.

La entidad agradeció "a cada persona que compró, vendió y confió" en la rifa.


