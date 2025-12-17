Se confirmó la fecha en la que cobran los empleados municipales de Chacabuco

Sueldo y medio aguinaldo.
El Secretario de Gobierno, Javier Estévez, informó este mediodía que el bono y el Salario Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre estarán depositados el viernes 19 de diciembre de 2025, quedando acreditados en las cuentas de los agentes municipales el sábado 20 de diciembre de 2025.
Volver a Chacabuquero.
Asimismo, el funcionario municipal destacó que el sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2025 será depositado el lunes 29 de diciembre, para su acreditación el martes 30 de diciembre de 2025.
Por otro lado, el Intendente Municipal, Darío Golía, informó esta mañana que dieron inicio los trabajos de movimiento de suelo en calle Dr. Fernández, en el tramo comprendido entre Alvear y Catamarca.
Una vez finalizada esta etapa, se avanzará con la pavimentación de dicha cuadra, incluyendo además la ejecución de la bocacalle en la esquina con Alvear.
Esta obra forma parte del plan municipal de pavimentación urbana y del desarrollo del aliviador vehicular, que en esta etapa permitirá unir la avenida Saavedra con el acceso Elguea Román, mejorando la conectividad y la circulación en la ciudad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Mí mujer era mí vida" dijo el viudo de una chacabuquense
- Agentes y policías retuvieron motos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Video: Cayó a una zanja y los bomberos la rescataron
- Tremendo incendio en un departamento de Chacabuco
- Estafaban a empresas agropecuarias
- Mix: Reconocimiento a la trayectoria de una vecina - Bacheo - Charla sobre la reforma
- Golía fue al Baile y a una entrega de certificados por capacitaciones laborales
- Demorado cerca de un jardín de infantes de Chacabuco
- Llamativo robo denunciado en la noche de Chacabuco
- Fotos del Baile del Egresado de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario