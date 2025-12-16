martes, 16 de diciembre de 2025

Video: Cayó a una zanja y los bomberos la rescataron

 

Esta noche en Chacabuco.

Los bomberos voluntarios rescataron esta noche a una mujer que había quedado atrapada dentro de un auto que cayó a una zanja en un sector de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Dos dotaciones arribaron al lugar y rápidamente pudieron asistir a la mujer que posteriormente fue trasladada al hospital en ambulancia. 

Hace cerca de dos años otro auto cayó a la misma zanja en la madrugada de año nuevo. En esa oportunidad los ocupantes pudieron salir por sus propios medios y dejaron el rodado varias horas abandonado allí. 


