Video: Cayó a una zanja y los bomberos la rescataron

Esta noche en Chacabuco.
Los bomberos voluntarios rescataron esta noche a una mujer que había quedado atrapada dentro de un auto que cayó a una zanja en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Dos dotaciones arribaron al lugar y rápidamente pudieron asistir a la mujer que posteriormente fue trasladada al hospital en ambulancia.
Hace cerca de dos años otro auto cayó a la misma zanja en la madrugada de año nuevo. En esa oportunidad los ocupantes pudieron salir por sus propios medios y dejaron el rodado varias horas abandonado allí.
