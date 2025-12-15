Daños en una vivienda de Chacabuco

Esta mañana, temprano.
Esta mañana se registraron daños en una vivienda de la ciudad de Chacabuco.
Una persona arribó al lugar, rompió la puerta de entrada y causó daños en el interior de domicilio.
Un vecino vio la situación y llamó a la Policía.
El.sujeto en moto se fue del lugar antes de la llegada del Patrullero.
La casa en cuestión no está ocupada en este momento.
La dueña fue notificada de la situación y fue al lugar, según trascendió
Sucedió en Córdoba entre Urquiza y Deán Funes.
