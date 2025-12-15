lunes, 15 de diciembre de 2025

Daños en una vivienda de Chacabuco

Esta mañana, temprano.

Esta mañana se registraron daños en una vivienda de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una persona arribó al lugar, rompió la puerta de entrada y causó daños en el interior de domicilio.

Un vecino vio la situación y llamó a la Policía.

El.sujeto en moto se fue del lugar antes de la llegada del Patrullero.

La casa en cuestión no está ocupada en este momento.

La dueña fue notificada de la situación y fue al lugar, según trascendió 

Sucedió en Córdoba entre Urquiza y Deán Funes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Retuvieron motos guiadas por menores en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Homenajearon a un fallecido músico de Chacabuco

- Todo termina con una alerta por tormentas fuertes en la zona de Chacabuco

- Caballo se cayó a un desagüe en Chacabuco

- Baile del Egresado postergado en Chacabuco

- Dos jóvenes músicos de Chacabuco participan en el Pre Baradero

- Video y queja: "Estoy preocupado por el mal estado de esta ruta de Chacabuco"

- Canchas mojadas en Chacabuco

- Necrológicas I

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en la zona de Chacabuco

- Grave accidente en el corredor nocturno de Chacabuco

- Todos los ganadores de la Fiesta del Deporte de Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)