Caballo se cayó a un desagüe en Chacabuco

Rescate.
Los bomberos voluntarios fueron convocados esta tarde para rescatar a un caballo que cayó en un desagüe de la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Según los vecinos el equino estaba pastando en la vereda y de repente se desmoronó el piso y el animal quedó atrapado.
Ocurrió en Solís y Junín, en la vía pública.
La Policía cortó el tránsito.
Luego de varios minutos de tensión, los bomberos lograron retirar al caballo con ayuda de la grúa del camión Unimog.
