Le robaron algo más

Casos de Chacabuco.
Si bien la policía pudo recuperar la moto robada a una vecina, todavía falta algo.
Volver a Chacabuquero.
La dueña de la moto que dos jóvenes quisieron robarse en la madrugada del jueves dio a conocer que le sustrajeron la billetera que estaba en el baúl del rodado.
En la billetera la vecina tenía documentación personal. Lo peor del caso es que horas después se enteró que el DNI hacia sido quemado.
La moto en cuestión es la que quisieron robar en Alsina y Junín pero no pudieron porque la Policía los persiguió y los ladrones se cayeron en Carlos Gardel y Domínguez.
La vecina se llama Selena Magali Nicolini.
