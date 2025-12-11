Niña de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para un estudio médico

Solidaridad.
La familia de una niña de 7 años con diagnóstico de epilepsia refractaria necesita 1.200,000 pesos para cubrir una resonancia magnética.
La pequeña se llama Mía.
La madre, Malena Cepeda, recibe donaciones a través del alias bancario ancla.velero.mp
La epilepsia refractaria, también conocida como epilepsia resistente a fármacos, se define como una forma grave de epilepsia en la que las crisis epilépticas no pueden ser controladas a pesar de haber utilizado dos o más medicamentos antiepilépticos (FAE) apropiados, tolerados y administrados correctamente, ya sea en monoterapia o en combinación.
Para que se considere refractaria, este fracaso terapéutico debe haberse mantenido durante un período de tiempo que se estima suficiente para evaluar su eficacia. Es una condición que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes, ya que las crisis persistentes conllevan riesgos de lesiones, deterioro cognitivo, trastornos del estado de ánimo y una mayor mortalidad.
La decisión de clasificar la epilepsia como refractaria generalmente impulsa la consideración de opciones terapéuticas más allá de la farmacología estándar.
