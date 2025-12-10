miércoles, 10 de diciembre de 2025

Muerte en la zona rural

 

Esta tarde.

Esta tarde se registró el hallazgo sin vida de un vecino en un campo de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en el Cuartel VII camino a Chivilcoy.

Se inició un sumario por averiguación de causales de muerte.

Se habría tratado de un suicidio.

Se llamaba Adolfo Karlem. Tendrían alrededor de 70 años. 

Ya el cuerpo fue trasladado a la morgue de para realizarle una autopsia.

Días atrás también murió una persona en Inmediaciones de la Escuela N°23. En ese caso se trató de un problema cardíaco. No hubo Necrológicas y el funeral fue privado.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- A pesar de todo, sigue vigente la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Camino a la Navidad y el Año Nuevo en Chacabuco

- Infracción por lavar un vehículo y motos secuestradas en Chacabuco

- Chacabuquense le puso música a una entrega de premios 

- Incendio en una vivienda de Chacabuco

- Entregaron medallas a los legisladores de Chacabuco

- Demorado en la madrugada de Chacabuco

- Salida de Bomberos en Chacabuco 

- Muerto en Salto

Todavía se habla de esto:

- Persecución y corridas por la ruta y calles de Chacabuco

- Necrológicas II

- Intrusos en una escuela de Chacabuco

- Lesionado fue asistido en un barrio de Chacabuco con custodia 

- Necrológicas I del domingo

- Necrológicas I del sábado


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)