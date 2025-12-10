Muerte en la zona rural

Esta tarde.
Esta tarde se registró el hallazgo sin vida de un vecino en un campo de Chacabuco.
Ocurrió en el Cuartel VII camino a Chivilcoy.
Se inició un sumario por averiguación de causales de muerte.
Se habría tratado de un suicidio.
Se llamaba Adolfo Karlem. Tendrían alrededor de 70 años.
Ya el cuerpo fue trasladado a la morgue de para realizarle una autopsia.
Días atrás también murió una persona en Inmediaciones de la Escuela N°23. En ese caso se trató de un problema cardíaco. No hubo Necrológicas y el funeral fue privado.
