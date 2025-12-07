Muerto en Salto

Río.
Este domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino que se había arrojado el viernes a las aguas del rio Salto.
Volver a Chacabuquero.
El fallecido tenía 43 años y se llamaba Sebastián Trinidad. Tenía domicilio en Capitán Sarmiento.
Los bomberos voluntarios de Salto habían desplegado un operativo de búsqueda desde el mismo día de la desaparición de Trinidad en las augas del balneario de la vecina ciudad.
Este domingo unos pescadores divisaron el cuerpo en el río, a la altura del puente San Martín de la ruta 191.
Foto y fuente: 360 Salto
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Persecución y corridas por la ruta y calles de Chacabuco
- Intrusos en una escuela de Chacabuco
- Lesionado fue asistido en un barrio de Chacabuco con custodia
Todavía se habla de esto:
- Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco
- Vecinas accidentadas en el anochecer de Chacabuco
- Cinco demorados en Chacabuco: uno con cocaína
- Accidente en la entrada de Chacabuco
- Adolescente se fue de la casa
- Encienden el Árbol de Navidad de Chacabuco con un show
- Salió del boliche en Chacabuco y no encontró el au
- Bomberos: Vehículo accidentado en la ruta cerca de Chacabuco
- Más datos: Principio de incendio en un departamento en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario