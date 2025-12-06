Bomberos: Vehículo accidentado en la ruta cerca de Chacabuco

Esta mañana. Una persona atrapada.
Un vehículo protagonizó un accidente esta mañana, alrededor de las 6.00. Una persona quedó atrapada.
Volcó en inmediaciones del desvío creado para la realización de la Variante Chacabuco de la autopista. Es entre las rutas 7 y 191 a Salto.
Una persona tuvo problemas para salir del rodado por sus propios medios. Sería de Chacabuco.
Por esta razón se pidió presencia de los bomberos voluntarios de Chacabuco y de una ambulancia del SAME.
