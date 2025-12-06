sábado, 6 de diciembre de 2025

Bomberos: Vehículo accidentado en la ruta cerca de Chacabuco

 

Esta mañana. Una persona atrapada.

Un vehículo protagonizó un accidente esta mañana, alrededor de las 6.00. Una persona quedó atrapada.



Volver a Chacabuquero.

Es un VW Gol Trend.

Volcó en inmediaciones del desvío creado para la realización de la Variante Chacabuco de la autopista. Es entre las rutas 7 y 191 a Salto.

Una persona tuvo problemas para salir del rodado por sus propios medios. Sería de Chacabuco.

Por esta razón se pidió presencia de los bomberos voluntarios de Chacabuco y de una ambulancia del SAME.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Más datos: Principio de incendio en un departamento en Chacabuco

- "Dejaron un caño roto"

Todavía se habla de esto: 

- "Para que no haya otro Ivy"

- Choque múltiple en Chacabuco

- Vecino de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para terminar de pagar su operación

- Mix:

- Nueva sede.de Envión

- Viaje por el Código

- Nuevos Comercios en la ciudad

- Asumieron los nuevos concejales de Chacabuco y hubo sorpresas

- A horas de la marcha por la muerte en el Hospital, se difundió el petitorio en Chacabuco

- Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Le robaron a un camionero

- Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)