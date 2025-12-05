Vecino de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para terminar de pagar su operación

Venta.
La familia de un vecino se comunicó con chacabuquero para difundir que está vendiendo una rifa que tiene por finalidad terminar de reunir el millón de pesos que le falta para abonar una operación.
Volver a Chacabuquero.
El vecino se llama Esteban Argoitia lo operaron del talón ya que se cayó de una escalera y sufrió una fractura. Le colocaron una planchuela. A la familia le prestaron el dinero para comprarla. Salió un millón y medio de pesos.
Con una rifa previa recaudaron 500 mil pesos. Resta un millon de pesos.
La rifa tiene por premio un equipo de mates completo. Cada número sale 3.000 pesos.
Contacto: 2352525113
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Nuevos Comercios en la ciudad
- Asumieron los nuevos concejales de Chacabuco y hubo sorpresas
- A horas de la marcha por la muerte en el Hospital, se difundió el petitorio en Chacabuco
- Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas
Todavía se habla de esto:
- Choque en la noche de Chacabuco
- Alerta sobre los estafadores que circulan por Chacabuco
- Comenzó a brindarse un nuevo servicio en el Hospital de Chacabuco
- Lo quisieron estafar en la puerta de su casa de Chacabuco
- Video: Quejas por un motociclista molesto en un barrio de Chacabuco
- Acosador en el acceso a Chacabuco
- Tanque de agua dañado en Chacabuco
- Aquí se compran las entradas y sillas para el Baile del Egresado de Chacabuco
- Tránsito sanciona a los que van a contramano en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario