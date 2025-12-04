Choque en la noche de Chacabuco

Siniestro.
Esa noche se registra un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Según los vecinos participaron tres motos.
Uno de los rodados se fue del lugar.
La Policía y el SAME asistieron a los que iban en las otras dos motos que se quedaron en el lugar.
No hubo heridos de gravedad.
Ocurrió en Vieytes y Solís.
Al parecer el vehículo que se dio la fuga cruzó en rojo los semáforos.
