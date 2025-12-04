jueves, 4 de diciembre de 2025

Choque en la noche de Chacabuco

 


Siniestro.

Esa noche se registra un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Según los vecinos participaron tres motos. 

Uno de los rodados se fue del lugar. 

La Policía y el SAME asistieron a los que iban en las otras dos motos que se quedaron en el lugar. 

No hubo heridos de gravedad.

Ocurrió en Vieytes y Solís.

Al parecer el vehículo que se dio la fuga cruzó en rojo los semáforos.


