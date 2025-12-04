Comenzó a brindarse un nuevo servicio en el Hospital de Chacabuco

Alta complejidad.
En el día de la fecha, se realizaron por primera vez en el Centro de Hemodinamia del Hospital Municipal de Chacabuco, de manera exitosa, los primeros tres estudios, siendo dos de ellos cinecoronariografías y una arteriografía en miembros inferiores.
Según se indicó, en estos primeros meses, el Servicio hará estudios de forma programada tres días por semana, además de las urgencias que serán atendidas en el Centro.
El Secretario de Salud del Municipio de Chacabuco, Dr. Sebastián Bozzini, destacó al respecto que “solo falta sumarse el Resonador de alta resolución que está ingresando al país en estos ´días para ser instalado a fin de año, para completar los tres grandes proyectos que eran un tomógrafo de alta resolución para estudios cardiológicos, el servicio de hemodinamia y el nuevo resonador magnético”.
En ese sentido, Bozzini continuó: “Con una situación actual del país en donde el gobierno nacional realiza recortes en la salud y en distintas áreas, nuestro Municipio se caracteriza por la gestión, con un gran trabajo del Intendente y sus funcionarios, firmando convenios con empresas privadas para desarrollar la salud de Chacabuco”.
En la jornada del día de hoy estuvieron también presentes el cardiólogo Dr. Pablo Franco; el Dr. Hemodinamista Rodrigo Blanco, miembro del staff del Hospital Argerich; y el Jefe de Hemodinamia Chacabuco, Dr. Alejandro García Escudero, quien es ex Jefe del Servicio de Hemodinamia del Hospital Argerich.
