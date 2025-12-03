Mix de Chacabuco: Moto abandonada - Vecina amenazada - Una mujer acosada

Breves.
Moto. Esta tarde la Policía trasladó a la Comisaría de Chacabuco una moto que estaba abandonada en una vereda.
Volver a Chacabuquero.
Fueron vecinos los que dieron el alerta. Se le dio intervención al Área de Tránsito municipal.
Ocurrió en inmediaciones de Coronel Suárez y Conesa.
Amenazada. Una mujer llamó esta tarde a la Policía alegando que otra femenina había concurrido a su casa para amenazarla empuñando un arma blanca.
La acusada se retiró del lugar antes del arribo del patrullero.
Ocurrió en inmediaciones del barrio San Cayetano.
Acosada. Una vecina pidió ayuda a la Policía esta tarde alegando que su ex pareja la estaba acosando en su propia casa. Hasta le había cortado la luz.
El masculino se fue antes de la llegada de la Policía.
Ocurrió en cercanías de Alem y Larrea.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Esta temporada no se cobrará entrada en la Laguna de Gómez
- Vende una rifa en Chacabuco para arreglar su vehículo averiado
- Sorprende la cantidad de marihuana secuestrada en Chacabuco
- Citaciones del Juzgado de Faltas de Chacabuco
- Choque a metros del Corralón municipal de Chacabuco
-Accidente en la zona céntrica de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Un herido en la madrugada de Chacabuco
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Una moto retenida y algo más
- Susto en un paso a nivel de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Incidente en un barrio de Chacabuco
- Un mal entendido ante una radio de Chacabuco
- Golía recibió a la nueva Fundación del Hospital y presentó un Mundialito
- Video: Aparecieron más videos del robo de la moto y muestran a más ladrones
- Mamá de Chacabuco felicita a su hijo por su logro
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Se conoció el dato que todos pedían del robo millonario de Chacabuco
- Motociclista necesitó atención médica en el acceso a Chacabuco
- Inquietud por el paradero de un joven de Chacabuco
- Cambio en la planta de Ósmosis
No hay comentarios:
Publicar un comentario