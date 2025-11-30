Organizan una marcha por la muerte de un vecino en el Hospital de Chacabuco

Fecha.
Se está organizando una marcha a raíz del fallecimiento de un joven en el Hospital de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Quien está al frente del reclamo es la madre.
El fallecido se llamaba Iván "Ivy" Domínguez.
Será el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 19.00 en la plaza San Martín frente al Palacio Municipal, comentó la madre Graciela López
El objetivo es pedir por una mejor atención en el nosocomio local.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Video: Le robaron la moto en Junín pero cree que el ladrón es de Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 bajo la lluvia en Chacabuco
- "Quedó tirado con el auto en Chacabuco"
- Rescate en la zona rural de Chacabuco
- Chocó con el frente de una casa de Chacabuco
- El Fútbol de Chacabuco fue afectado por la lluvia
- Agentes de Tránsito labraron infracciones en la noche de Chacabuco
- Video de vecinos de Chacabuco: "Es tremendo lo que vivimos todos los fines de semana
- Robo en una casa quinta de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Video: Auto quedó patinando en el barro en Chacabuco
- Chef de Chacabuco publicó un libro de recetas de alta cocina
- Moto ruidosa en una localidad de Chacabuco
- Vecina lesionada en un barrio de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Secuestraron motos por maniobras peligrosas y algo más en Chacabuco
- Sancionaron a conductores en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario