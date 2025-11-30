domingo, 30 de noviembre de 2025

Agentes de Tránsito labraron infracciones en la noche de Chacabuco

 


Datos.

Desde el Área de Tránsito se informó sobre el operativo realizado durante la madrugada de este domingo.



Se desarrolló un Operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre Ruta 7 kilómetro 203, los tubos; colectora de la Ruta 7 ante el Parque Industrial; y Acceso Hipólito Yrigoyen.

Además se efectuaron recorridas de móviles en la zona céntrica  y en distintos puntos de la ciudad.

Se labraron dos actas de infracción por ruidos molestos(música alta).


