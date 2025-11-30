Agentes de Tránsito labraron infracciones en la noche de Chacabuco

Datos.
Desde el Área de Tránsito se informó sobre el operativo realizado durante la madrugada de este domingo.
Volver a Chacabuquero.
Se desarrolló un Operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre Ruta 7 kilómetro 203, los tubos; colectora de la Ruta 7 ante el Parque Industrial; y Acceso Hipólito Yrigoyen.
Además se efectuaron recorridas de móviles en la zona céntrica y en distintos puntos de la ciudad.
Se labraron dos actas de infracción por ruidos molestos(música alta).
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Video de vecinos de Chacabuco: "Es tremendo lo que vivimos todos los fines de semana
- Robo en una casa quinta de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Video: Auto quedó patinando en el barro en Chacabuco
- Chef de Chacabuco publicó un libro de recetas de alta cocina
- Moto ruidosa en una localidad de Chacabuco
- Vecina lesionada en un barrio de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Secuestraron motos por maniobras peligrosas y algo más en Chacabuco
- Sancionaron a conductores en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario