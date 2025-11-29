sábado, 29 de noviembre de 2025

Incidentes en la madrugada de Chacabuco

 


De noche.

Esta madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.



Hubo problemas en barrios por ruidos molestos.

En la zona del corredor nocturno se pidió presencia policial en inmediaciones de Solís y Balcarce y en Vieytes y Corrientes. Cuando los patrulleros arribaron a los mencionados lugares ya se habían dispersados los involucrados.



