El Municipio suspendió un acto por la probabilidad de lluvia

Tiempo.
La Municipalidad de Chacabuco decidió postergar un acto de inauguración de obras terminadas a raíz de los anuncios de tormentas.
Volver a Chacabuquero.
Iba a cortar las cintas del pavimento en la calle Doctor Fernández y de la plazoleta del barrio de Pasaje Martini este sábado por la tarde pero el pronóstico del tiempo hizo que se postergara la actividad.
Cabe recordar que hay dos alertas Meteorológicas por tormentas para el sábado y domingo.
