jueves, 27 de noviembre de 2025

Secuestraron una moto conducida por un menor

 


Ciudad de Chacabuco.

El Área de Tránsito informó que en conjunto con la Policía Comunal una motocicleta retenida por ser conducida por un menor de edad, falta de documentación reglamentaria y falta de casco sin chapa patente y luces



Volver a Chacabuquero.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Golía, entre madres y huertas de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

- Alerta por estafa

- Camión complicado

- Una niña asustada

- Susto en una escuela de Chacabuco

 Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco y un Juzgado de Junín

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Cayó un poste en medio de una calle de Chacabuco

- Resultado del operativo de tránsito diario en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Los ganadores del sorteo de Chacabuco para Todos II

- Los ganadores del sorteo de la Asociación Miguel Gil de Chacabuco

- Se supo la cantidad de terrenos que se sortearán en Chacabuco para Todos II

- Necrológicas IV

- Allanamientos en Chacabuco y la zona contra cajeras

- Niña accidentada en Chacabuco

- El.TC 2000 termina el campeonato en Junín

- Se sortean esta tarde los terrenos de Chacabuco para Todos II

- "En los pozos de esta calle de Chacabuco dejás medio auto"

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)