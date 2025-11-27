Golía, entre madres y huertas de Chacabuco

Agenda.
El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió este jueves en su despacho a representantes del Club de Madres de Chacabuco, con motivo del 80° aniversario de la institución. También estuvo con huertistas.
Volver a Chacabuquero.
“Es una gran alegría recibirlas. Una institución por la que a lo largo de todo este tiempo han pasado muchas personas, muchas comisiones, con un gran trabajo. Queremos poner en valor este trabajo que hacen por la comunidad. Me tocó compartir también como Intendente muchas cosas junto al Club. Siempre resaltamos la vocación y la solidaridad que tienen para con la gente. Un trabajo al que dedican tiempo de su vida, de sus familias, para trabajar por el otro”, resaltó Golía, quien hizo entrega de una placa de reconocimiento y un decreto hacia las integrantes.
Por su parte, las representantes del Club presentes, María Elsa Palmentieri, Silvina Farías, María Laura Domínguez y María José Minervino, agradecieron el recibimiento y recordaron el trabajo en conjunto al Intendente, tanto en su actual gestión como en las anteriores, en donde se realizaron, entre otras cosas, mejoras edilicias para la institución.
“Queremos agradecer que tuvieron la gentileza de recibirnos para esta celebración. Nosotras estamos de paso, nos tocó este aniversario tan importante, pero también es importante para dejar asentado el principio de que la solidaridad y el servicio al prójimo debe ser un modo de vida eterno, siempre ayudar al otro cuando esté a nuestro alcance”, manifestó Minervino.
Por otro lado, en el Patio de los Intendentes, se llevó a cabo una nueva jornada de trabajo vinculada a la producción local y a la agroecología, con la participación de numerosos vecinos, vecinas e instituciones de la comunidad.
En el marco del Programa Municipal Mi Huerta Familiar – Segunda Edición, se realizó una nueva entrega de semillas a familias que continúan impulsando huertas en sus hogares, fortaleciendo la producción familiar, la alimentación saludable y los hábitos comunitarios de autocultivo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Secuestraron una moto conducida por un menor
- Susto en una escuela de Chacabuco
Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco y un Juzgado de Junín
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Cayó un poste en medio de una calle de Chacabuco
- Resultado del operativo de tránsito diario en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Los ganadores del sorteo de Chacabuco para Todos II
- Los ganadores del sorteo de la Asociación Miguel Gil de Chacabuco
- Se supo la cantidad de terrenos que se sortearán en Chacabuco para Todos II
- Allanamientos en Chacabuco y la zona contra cajeras
- Niña accidentada en Chacabuco
- El.TC 2000 termina el campeonato en Junín
- Se sortean esta tarde los terrenos de Chacabuco para Todos II
- "En los pozos de esta calle de Chacabuco dejás medio auto"
- Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario