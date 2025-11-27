Susto en una escuela de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana hubo una situación que generó temor en una escuela de la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Estaba siendo colocada membrana en el techo del establecimiento educativo y hubo un principio de incendio.
El foco ígneo fue rápidamente apagado. No obstante se convocó a Defensa Civil y la policía.
No fue necesario evacuar el lugar.
Ocurrió en Saavedra y 12 de febrero en la escuela 14.
