jueves, 27 de noviembre de 2025

Susto en una escuela de Chacabuco

Esta mañana.

Esta mañana hubo una situación que generó temor en una escuela de la ciudad de chacabuco. 



Estaba siendo colocada membrana en el techo del establecimiento educativo y hubo un principio de incendio. 

El foco ígneo fue rápidamente apagado. No obstante se convocó a Defensa Civil y la policía. 

No fue necesario evacuar el lugar.

Ocurrió en Saavedra y 12 de febrero en la escuela 14.


