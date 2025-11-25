martes, 25 de noviembre de 2025

Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco

 


Detalles.

El área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control de este martes.



En  Italia y Rivadavia y Almirante Brown y Avellaneda  se retuvieron seis motocicletas y 19 licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.

También se labro un acta de infracción por circular utilizando el teléfono celular.


