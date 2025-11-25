Resultado de los operativos de Tránsito en Chacabuco

Detalles.
El área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control de este martes.
En Italia y Rivadavia y Almirante Brown y Avellaneda se retuvieron seis motocicletas y 19 licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
También se labro un acta de infracción por circular utilizando el teléfono celular.
