Dos personas demoradas por la Policía en el centro de Chacabuco

Zona alejada.
Últimas horas.
Al menos dos personas fueron demoradas en últimas horas tras ser identificadas en la vía pública.
Volver a Chacabuquero.
Esta mañana en inmediaciones de Buenos Aires y Olavarría se detectó a un sujeto de 30 años sobre el cual pesaban dos pedidos por robo y robo calificado de este año.
Guido Di Nápoli
Anoche, fue abordado por agentes de la fuerza de seguridad un sujeto de 27 años que tenía pendiente una citación de un Juzgado Correccional de Junín. Ocurrió en inmediaciones de 9 de Julio y La Rioja.
