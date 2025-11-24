Una picada con más cilindrada en Chacabuco

De noche.
Anoche hubo quejas por picadas en la ruta 7, pero no se trató sólamente de motos.
Volver a Chacabuquero.
Dos camionetas estuvieron girando a toda velocidad por la rotonda de la Spada Rota, en donde confluyen la ruta 7 y la 30.
Los vecinos llamaron a la Policía.
Guido Di Nápoli
En cuanto a las picadas de motos, suelen tener lugar en la variante Chacabuco de la autopista que todavía no se ha inaugurado.
