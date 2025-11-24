lunes, 24 de noviembre de 2025

Una picada con más cilindrada en Chacabuco

 

De noche.

Anoche hubo quejas por picadas en la ruta 7, pero no se trató sólamente de motos.



Dos camionetas estuvieron girando a toda velocidad por la rotonda de la Spada Rota, en donde confluyen la ruta 7 y la 30.

Los vecinos llamaron a la Policía.

En cuanto a las picadas de motos, suelen tener lugar en la variante Chacabuco de la autopista que todavía no se ha inaugurado.


