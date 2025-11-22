Resultado del operativo de tránsito del día en Chacabuco

Detalles.
Actividad del Área de Tránsito de este sábado.
En un operativo de prevención en conjunto con la Policía comunal sobre Miguel Gil y Padre Doglia y Av Saavedra y San Lorenzo donde se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y casco.
Por otro lado, se retuvo una licencia de conducir por circular a contramano.
También fue secuestrada una motocicleta con escape antirreglamentario en Reconquista y Matheu.
