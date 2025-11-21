viernes, 21 de noviembre de 2025

Policiales de Chacabuco: Relato de un vertedero - un dañino en el acceso

 


Breves.

Vertedero. Un vecino se hizo de una noticia publicada por Chacabuquero y decidió contar su experiencia.



Volver a Chacabuquero.

Dijo llamarse Enzo y es adiestrador de perros. Luego de conocer que un vecino había recuperado una moto robada en un descampado ubicado en la zona del paso a nivel de la calle San Juan, dio su testimonio.

Compartió que hace 1 mes mientras deambulaba por el lugar encontró a un joven que estaba tratando de sacar una moto de una zanja. Se dio cuenta era un ladrón y con el resguardo de sus canes le pidió que dejara el rodado allí. Luego pudo ubicar al dueño de la moto y dar con otras partes que habían quedado tiradas en las inmediaciones.

En otra oportunidad, se topó con un sujeto y al verle la cara se dio cuenta que era alguien sospechoso.

Así que Enzo certifica que este lugar es un vertedero de motos robadas.

Dañino. Una vecina dio a conocer a través de las redes sociales un video que muestra a un sujeto pintando el frente de una vivienda ubicada en Juan XXIII entre Miguel Gil y Andes.

Pidió colaboración a la comunidad para identificarlo. La casa dañada es del hijo de la mujer.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Más datos sobre el vecino fallecido en Chacabuco

- Escrutinio definitivo de Chacabuco: unos sumaron votos, otros perdieron y uno quedó igual

- En alerta por un robo en cercanias de Chacabuco

- Resultado de un operativo de tránsito en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Registro de lluvias de Chacabuco

- Choque en la tarde de Chacabuco

- Recuperó lo que le robaron en Chacabuco

- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco

- Choque a metros de una plaza de Chacabuco

- Se muda la Oficina de Licencias de Conducir

- Hallazgo sin vida en Chacabuco

- Tormentas pronosticadas en Chacabuco y la zona para terminar la semana

- Resultado del operativo de Tránsito del día de hoy




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)