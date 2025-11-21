Policiales de Chacabuco: Relato de un vertedero - un dañino en el acceso

Breves.
Vertedero. Un vecino se hizo de una noticia publicada por Chacabuquero y decidió contar su experiencia.
Volver a Chacabuquero.
Dijo llamarse Enzo y es adiestrador de perros. Luego de conocer que un vecino había recuperado una moto robada en un descampado ubicado en la zona del paso a nivel de la calle San Juan, dio su testimonio.
Compartió que hace 1 mes mientras deambulaba por el lugar encontró a un joven que estaba tratando de sacar una moto de una zanja. Se dio cuenta era un ladrón y con el resguardo de sus canes le pidió que dejara el rodado allí. Luego pudo ubicar al dueño de la moto y dar con otras partes que habían quedado tiradas en las inmediaciones.
En otra oportunidad, se topó con un sujeto y al verle la cara se dio cuenta que era alguien sospechoso.
Así que Enzo certifica que este lugar es un vertedero de motos robadas.
Dañino. Una vecina dio a conocer a través de las redes sociales un video que muestra a un sujeto pintando el frente de una vivienda ubicada en Juan XXIII entre Miguel Gil y Andes.
Pidió colaboración a la comunidad para identificarlo. La casa dañada es del hijo de la mujer.
